Главная » Новости



21:20, 4 июня 2021 года Коротко о главном «Вести-Орёл» в 21:05 на телеканале «Россия».





- В Орле ковидный госпиталь вновь стал хирургическим отделением. Правда, вход туда - через тест на коронавирус.



- Ловят вредителей на запах. Сотрудники службы карантина растений Россельхознадзора раскрыли некоторые секреты работы - в честь своего 90-летия.



- Сегодня в Орле начали снимать вторую часть фильма «Путешествие по неизвестной Орловщине».



СМОТРЕТЬ ВЫПУСК







Вести-Орёл



