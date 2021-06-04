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19:51, 4 июня 2021 года Андрей Клычков поделился впечатлениями от Петербургского экономического форума Уже завтра утром глава региона возвращается в Орел.





Андрей Клычков: «Завершился экономический форум. Прошли три дня достаточно интересной, напряженной работы, много переговоров. Я думаю, что мы, той командой, которой приехали, достойно представили Орловскую область. Многие задают вопрос – зачем нужны все эти форумы? Во-первых, это место, где есть возможность обсудить многие рабочие моменты, на которые не хватает времени в командировке. Здесь все рядом находятся. И подтверждая тот тезис, который был озвучен президентом, год перерыва интенсифицирует связи и отношения. Здесь же нам удалось представить наш регион, те достижения, которые есть, и те проблемы, которые нужно не замалчивать, а решать, вопросы того же мусора, дорог. Поэтому были обсуждения строительства Западного обхода, и сортировочных пунктов, и, безусловно, инвестиционное развитие. Заключено на 8 миллиардов соглашений, почти тысяча рабочих мест планируется к созданию, причем, это уже проработанные проекты, которые мы готовы реализовывать на территории региона. У Орловского региона не было стенда, просто тратить полмиллиона рублей, для того чтобы поставить стенд – я бережно отношусь к бюджетным деньгам, - не стоит этого. Сегодня к полпреду ЦФО обратился: мы могли бы делать один большой общий стенд, это небольшие затраты региона, а возможность представить – есть. Сегодня выступил президент. Это было, по сути, продолжением Послания, с которым он обратился к Совету Федерации. Президент предложил продлить льготную ипотеку еще на год, дал поручение по снижению налоговой и проверочной нагрузки на бизнес, для того чтобы было больше возможностей выйти из кризисной ситуации. Мы сегодня подписали ряд соглашений, провели переговоры с банками, чтобы использовать их возможности, и думаю, что это будет хорошее подспорье.



Фото со Завтра с утра домой, в Орел, и приступаем к нашей текущей деятельности и отработке всех тех моментов, которые перед нами стоят каждый день».Фото со страницы Андрея Клычкова "Вконтакте"





Орловское Информбюро



