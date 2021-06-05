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11:58, 5 июня 2021 года

В Орловской области на смену выздоровевшим от COVID-19 приходят столько же заболевших

В России обнародовали суточные данные о распространении болезни.


По оперативным данным сайта Стопкоронавирус.рф на 5 июня, за последние сутки в Орловской области выявлено 46 случаев коронавирусной инфекции. При этом накануне выписано 42 орловца. На лечении в данный момент остаются 1 110 человек. 
 
Всего с начала пандемии коронавирусом заразились 35 889 человек. Уже выздоровели 34 105 человек.
 
От последствий болезни скончалось 674 жителя региона. Два летальных исхода зарегистрировано за минувшие сутки.
 
Инфографика портала Стопкоронавирус.рф



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