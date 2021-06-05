В Орловской области на смену выздоровевшим от COVID-19 приходят столько же заболевших

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11:58, 5 июня 2021 года
В Орловской области на смену выздоровевшим от COVID-19 приходят столько же заболевшихВ России обнародовали суточные данные о распространении болезни.
По оперативным данным сайта Стопкоронавирус.рф
на 5 июня
, за последние сутки в Орловской области выявлено 46
случаев коронавирусной инфекции. При этом накануне выписано 42
орловца. На лечении в данный момент остаются 1 110
человек.
Всего с начала пандемии коронавирусом заразились 35 889 человек. Уже выздоровели 34 105 человек.
От последствий болезни скончалось 674 жителя региона. Два летальных исхода зарегистрировано за минувшие сутки.
Инфографика портала Стопкоронавирус.рф
Орловское Информбюро