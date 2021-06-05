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11:58, 5 июня 2021 года В Орловской области на смену выздоровевшим от COVID-19 приходят столько же заболевших В России обнародовали суточные данные о распространении болезни.





5 июня, за последние сутки в Орловской области выявлено 46 случаев коронавирусной инфекции. При этом накануне выписано 42 орловца. На лечении в данный момент остаются 1 110 человек. По оперативным данным сайта Стопкоронавирус.рф на, за последние сутки в Орловской области выявленослучаев коронавирусной инфекции. При этом накануне выписаноорловца. На лечении в данный момент остаютсячеловек. Всего с начала пандемии коронавирусом заразились 35 889 человек. Уже выздоровели 34 105 человек. От последствий болезни скончалось 674 жителя региона. Два летальных исхода зарегистрировано за минувшие сутки. Инфографика портала Стопкоронавирус.рф





Орловское Информбюро



