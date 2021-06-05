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12:40, 5 июня 2021 года

В России началось производство нового препарата от коронавируса

Это препарат, основанный на плазме крови людей, уже перенесших COVID-19.


Производство антиковидного иммуноглобулина на основе плазмы крови переболевших началось в России, его планируется наращивать, заявил в интервью РИА Новости министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
 
«В России начато производство, надо его сейчас увеличивать, и обязательно для этого потребуется плазма. Это антиковидный иммуноглобулин - это уже высококонцентрированный препарат, который позволяет нейтрализовать вирус, и он, конечно, является наиболее приоритетным в сравнении с антиковидной плазмой», - сказал Мурашко в интервью на площадке Петербургского международного экономического форума.



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