Главная » Новости



12:40, 5 июня 2021 года В России началось производство нового препарата от коронавируса Это препарат, основанный на плазме крови людей, уже перенесших COVID-19.





министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Производство антиковидного иммуноглобулина на основе плазмы крови переболевших началось в России, его планируется наращивать, заявил в интервью РИА Новости «В России начато производство, надо его сейчас увеличивать, и обязательно для этого потребуется плазма. Это антиковидный иммуноглобулин - это уже высококонцентрированный препарат, который позволяет нейтрализовать вирус, и он, конечно, является наиболее приоритетным в сравнении с антиковидной плазмой», - сказал Мурашко в интервью на площадке Петербургского международного экономического форума.





Орловское Информбюро



