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14:50, 6 июня 2021 года За минувшие сутки коронавирус обнаружен у 44 жителей Орловской области Один человек скончался.





6 июня в Орловской области выявлено 44 новых случая коронавирусной инфекции. Выздоровел 41 человек. Зарегистрирован один летальный случай. На лечении в данный момент остаются 1 112 человек. По оперативным данным портала Стопкоронавирус.рф нав Орловской области выявленоновых случая коронавирусной инфекции. Выздоровелчеловек. Зарегистрирован один летальный случай. На лечении в данный момент остаютсячеловек. С начала пандемии в регионе COVID-19 были инфицированы 35 тысяч 933 человека, выздоровели 34146 человек. 675 пациентов с коронавирусной инфекцией скончались.

Оперштаб Орловской области публикует данные по распространению в регионе коронавирусной инфекции:







Орловское Информбюро



