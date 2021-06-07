«Поезд Победы» стоит на станции «Орёл»

Передвижная выставка «Поезд Победы» прибыла в Орел в субботу 5 июня. Это первая в мире иммерсивная инсталляция, размещенная в подвижном составе поезда.

Поезд начал свое путешествие по России с Белорусского вокзала Москвы в октябре 2020 года. За время работы музей посетили более 92 тысяч посетителей, а маршрут прошел через 38 городов в 28 регионах России.

Основу экспозиции составили трехмерные панорамы, выполненные командой молодых художников «Невский баталист». Это живописные полотна и макеты в натуральную величину, 13 тем и более 150 скульптур героев, у каждого из которых — свой уникальный образ.

Экспозиция уникальна своим мультимедийным сопровождением. Для каждой зоны музея специально написана своя музыка.

В преддверии Дня памяти и скорби экспозиция дополнена новым вагоном, посвященным подвигу защитников Брестской крепости.

Стать свидетелями этого уникального состава смогли и жители нашего города. Почетными гостями стали ветераны Великой Отечественной войны, которые в числе первых посетили экспозицию, сообщили в пресс-службе городской администрации. Также на мероприятии присутствовало руководство Орла и Орловской области, представители общественных организаций.

По словам организаторов из-за высокого спроса все билеты закончились в течение двух часов.

Поезд пробудет в Орле до вечера 6 июня. Следующая остановка в соседнем Брянске.

Фото пресс-службы губернатора Орловской области