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15:25, 6 июня 2021 года Центр Болхова заметно преображается Продолжается реконструкция Болховского парка «Сад-Городок». Культурно-историческое наследие древнего Болхова получает обновленную форму, связывающую в единую композицию зеленые пространства, центральную площадь и храмы. Об этом пишет в соцсетях орловский губернатор.





Андрей Клычков поделился фотографиями из Болхова. Губернатор уточнил, что освещение уже проведено, ведётся укладка тротуарной сети, доставляются детское оборудование. «К сожалению, непогода внесла свои коррективы. Вместе с тем, отставаний от графика нет, всё идёт в рамках установленного плана. Уверен, парк станет отличным местом отдыха для жителей и гостей города. Ход благоустройства продолжу держать на личном контроле», - написал Андрей Клычков. Фото со страницы Андрея Клычкова "Вконтакте"





Орловское Информбюро



