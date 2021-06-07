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15:25, 6 июня 2021 года

Центр Болхова заметно преображается

Продолжается реконструкция Болховского парка «Сад-Городок». Культурно-историческое наследие древнего Болхова получает обновленную форму, связывающую в единую композицию зеленые пространства, центральную площадь и храмы. Об этом пишет в соцсетях орловский губернатор.


Андрей Клычков поделился фотографиями из Болхова. Губернатор уточнил, что освещение уже проведено, ведётся укладка тротуарной сети, доставляются детское оборудование.
 
«К сожалению, непогода внесла свои коррективы. Вместе с тем, отставаний от графика нет, всё идёт в рамках установленного плана. Уверен, парк станет отличным местом отдыха для жителей и гостей города. Ход благоустройства продолжу держать на личном контроле», - написал Андрей Клычков.
Фото со страницы Андрея Клычкова "Вконтакте"



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