Центр Болхова заметно преображается

|
|
|Главная » Новости
15:25, 6 июня 2021 года
Центр Болхова заметно преображаетсяПродолжается реконструкция Болховского парка «Сад-Городок». Культурно-историческое наследие древнего Болхова получает обновленную форму, связывающую в единую композицию зеленые пространства, центральную площадь и храмы. Об этом пишет в соцсетях орловский губернатор.
Андрей Клычков поделился фотографиями из Болхова. Губернатор уточнил, что освещение уже проведено, ведётся укладка тротуарной сети, доставляются детское оборудование.
«К сожалению, непогода внесла свои коррективы. Вместе с тем, отставаний от графика нет, всё идёт в рамках установленного плана. Уверен, парк станет отличным местом отдыха для жителей и гостей города. Ход благоустройства продолжу держать на личном контроле», - написал Андрей Клычков.
Фото со страницы Андрея Клычкова "Вконтакте"
Орловское Информбюро