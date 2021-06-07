В Орловской области планируют заложить более 90 гектаров садов

В 2021 году на закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодными кустарниковыми насаждениями из средств федерального и регионального бюджетов выделено 36,6 млн рублей.

По информации департамента сельского хозяйства Орловской области общая площадь плодово-ягодных насаждений на Орловщине составляет 5309 гектаров, в том числе в сельскохозяйственных организациях различных форм собственности – 2598 гектаров. С 2018 по 2020 годы в регионе заложено 268,1 га многолетних плодовых насаждений.

В 2021 году планируется заложить 92,3 гектаров садов и ягодников, в 2022-м – 102,7 га, в 2023-м – 72 га, в 2024-м – 55 га и 60 гектаров в 2025 году.

Фото пресс-службы губернатора Орловской области