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16:22, 6 июня 2021 года Со дна Оки в Орле убрали около 5 кубометров мусора Самым необычным трофеем стал велосипед.







Традиционный День очистки водоёмов, проводимый орловским дайвинг-клубом подводного плавания «Диво» был приурочен к профессиональному празднику всех защитников природы и специалистов в области защиты окружающей среды,

Традиционный День очистки водоёмов, проводимый орловским дайвинг-клубом подводного плавания «Диво» был приурочен к профессиональному празднику всех защитников природы и специалистов в области защиты окружающей среды, сообщили в пресс-службе администрации г. Орла. На протяжении 15 лет, начиная с 2005 года, активисты клуба «Диво» исследуют дно водоёмов, делают его чище и безопаснее. В минувшую субботу добровольцы очистили дно Оки в районе Центрального городского пляжа.

Сообщается, что за несколько часов дайверы подняли на сушу около 5 кубометров мусора. Это отсыревшие брёвна, куски металла, покрышки и бутылки. Самой необычной находкой стал велосипед, а попытка достать со дна старую деревянную лодку оказалась безуспешной.

Весь необходимый инвентарь участникам экологической акции предоставила городская администрация.



Фото пресс-службы администрации г. Орла





Орловское Информбюро



