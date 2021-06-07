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10:23, 7 июня 2021 года В Орле ищут очевидцев ДТП Авария произошла 13 апреля 2021 года.





Как сообщает пресс-служба регионального УГИБДД, 13 апреля 2021 года в Орле, в районе дома №81 по Карачевскому шоссе, в 13:45 произошло столкновение двух автомобилей – «Пежо» и «Шевроле». Разыскиваются очевидцы, а также граждане, имеющие запись видеорегистратора.



Обращаться по телефону 72-90-00.





Орловское Информбюро



