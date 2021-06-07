Ночью на трассе под Мценском сбили пешехода

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10:39, 7 июня 2021 года
Ночью на трассе под Мценском сбили пешеходаДТП произошло 7 июня в 1:30.
30-летний мужчина шел по дороге по автодороге Болхов – Мценск -
Новосиль, когда на него наехал «Фольксваген Транспортёр». Пешеход шёл по краю проезжей части в попутном автомобилю направлении. В результате ДТП, молодой человек от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия.
За прошедшие выходные на территории Орловской области всего было зарегистрировано 24 ДТП, среди которых 5 ДТП с пострадавшими, в результате 5 человек получили травмы, 1 погиб.
Фото пресс-службы УГИБДД России по Орловской области
Орловское Информбюро