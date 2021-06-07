Главная » Новости



10:39, 7 июня 2021 года Ночью на трассе под Мценском сбили пешехода ДТП произошло 7 июня в 1:30.





30-летний мужчина шел по дороге по автодороге Болхов – Мценск -

Новосиль, когда на него наехал «Фольксваген Транспортёр». Пешеход шёл по краю проезжей части в попутном автомобилю направлении. В результате ДТП, молодой человек от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия.



За прошедшие выходные на территории Орловской области всего было зарегистрировано 24 ДТП, среди которых 5 ДТП с пострадавшими, в результате 5 человек получили травмы, 1 погиб.



Фото пресс-службы УГИБДД России по Орловской области





Орловское Информбюро



