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10:43, 7 июня 2021 года Водитель не заметил стоящее на обочине авто. Двое пострадали ДТП произошло 5 июня в 12:50 на 407 километре автодороги М-2 «Крым».





68-летний водитель «Мицубиси Аутлендер» допустил наезд на стоящий на правой обочине грузовой «Мерседес». В результате ДТП водитель «Мицубиси» и его пассажир получили телесные повреждения.



За прошедшие выходные на территории Орловской области всего было зарегистрировано 24 ДТП, среди которых 5 ДТП с пострадавшими, в результате 5 человек получили травмы, 1 погиб.



Фото пресс-службы УГИБДД России по Орловской области





Орловское Информбюро



