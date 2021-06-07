Водитель не заметил стоящее на обочине авто. Двое пострадали

|
|
|Главная » Новости
10:43, 7 июня 2021 года
Водитель не заметил стоящее на обочине авто. Двое пострадалиДТП произошло 5 июня в 12:50 на 407 километре автодороги М-2 «Крым».
68-летний водитель «Мицубиси Аутлендер» допустил наезд на стоящий на правой обочине грузовой «Мерседес». В результате ДТП водитель «Мицубиси» и его пассажир получили телесные повреждения.
За прошедшие выходные на территории Орловской области всего было зарегистрировано 24 ДТП, среди которых 5 ДТП с пострадавшими, в результате 5 человек получили травмы, 1 погиб.
Фото пресс-службы УГИБДД России по Орловской области
Орловское Информбюро