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10:54, 7 июня 2021 года Во дворе орловской высотки под колеса автомобиля попал 13-летний велосипедист ДТП произошло 5 июня в 17:45 во дворе дома № 9 по улице Алроса.





Водитель на «Шкода Фабиа» допустил наезд на велосипедиста 2008г.р., который ехал слева от автомобиля. В результате ДТП велосипедист получил телесные повреждения, назначено амбулаторное лечение.



За прошедшие выходные на территории Орловской области всего было зарегистрировано 24 ДТП, среди которых 5 ДТП с пострадавшими, в результате 5 человек получили травмы, 1 погиб.



Фото пресс-службы УГИБДД России по Орловской области





Орловское Информбюро



