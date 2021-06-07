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10:57, 7 июня 2021 года Подросток на мопеде врезался в автомобиль Дорожно-транспортное происшествие произошло 5 июня в 16:55 в деревне Малая Куликовка.





13-летний подросток, управлял мопедом Motoland, при начале движения

допустил столкновение с автомобилем «Тойота». В результате ДТП водитель мопеда получил телесные повреждения, с места ДТП доставлен в НКМЦ им. З.И. Круглой. Госпитализация не потребовалась, назначено амбулаторное лечение.



За прошедшие выходные на территории Орловской области всего было зарегистрировано 24 ДТП, среди которых 5 ДТП с пострадавшими, в результате 5 человек получили травмы, 1 погиб.



Фото пресс-службы УГИБДД России по Орловской области





Орловское Информбюро



