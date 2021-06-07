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10:58, 7 июня 2021 года Под Болховом иномарка улетела в кювет Водитель получил травмы.





6 июня в 20:30 41-летний водитель, управлял автомобилем «Шевроле Круз», следовал по автодороге Болхов – Орел - Витебск, в районе 29 км не справился с управлением и допустил съезд в кювет. В результате ДТП водитель получил телесные повреждения.



За прошедшие выходные на территории Орловской области всего было зарегистрировано 24 ДТП, среди которых 5 ДТП с пострадавшими, в результате 5 человек получили травмы, 1 погиб.



Фото пресс-службы УГИБДД России по Орловской области





Орловское Информбюро



