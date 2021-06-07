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11:07, 7 июня 2021 года Разыскиваются свидетели аварии Столкновение двух автомобилей произошло 3 июня 2021 года.





На минувшей неделе, 3 июня, в районе дома №10 по ул. 1-я Курской в 13:02 произошло столкновение двух автомобилей «Лексус» и «Фольксваген». Разыскиваются очевидцы, а также граждане, имеющие запись видеорегистратора. Обращаться по телефону 72-90-00.





Орловское Информбюро



