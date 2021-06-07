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11:38, 7 июня 2021 года Инициативные орловцы приводят в порядок дворы многоэтажек Весной и летом у жителей многоквартирных домов наступает горячая и хлопотная пора. Они активно включаются в благоустройство своих придомовых территорий: сажают цветы и деревья, закладывают новые клумбы, обустраивают места отдыха. А самые творческие жители подходят к делу нестандартно. В одном из «креативных» дворов побывала корреспондент ГТРК «Орел» Екатерина Игнатюк.





Творческий полет мысли привёл Юрия Швецова к желанию украсить двор. Первым делом он привёл в порядок его центр, водрузив огромного лебедя на обшарпанный люк, портивший виды с балконов.



Юрий Швецов, житель дома №60 по ул. Октябрьская: «Вот где лебедь был, там все время хлеб лежал. И слетали вороны, галки. Тут было некрасиво, мы убрали, и стало симпатично».

На этом Юрий останавливаться не стал, да и соседи затребовали продолжения. Так на клумбах то здесь, то там можно встретить лягушек, петухов и даже фламинго. Под кустами расположилась композиция из грибов и вечноцветущих ландышей. А по всему двору раскинулись еще более монументальные сооружения - пальмы из пластиковых бутылок. Вот такое вторичное использование материалов или ресайклинг, как сейчас модно говорить.



Герман Циммерман, старший по дому: «Пока Юра не занялся этим вопросом, двор был сильно не ухожен, потому что не было такого инициативного человека. Сейчас, за редким исключением, все двумя руками «за» и очень счастливы».

Творческая жилка Юрию досталась от предков. Его прадед был достаточно известным в Орловской области валяльщиком сукна. Юрий же сейчас работает в больнице кислородчиком. Занятие рутинное, оставить которое нельзя ни на минуту. Вот и придумал он творческий способ скоротать время.



Юрий Швецов, житель дома №60 по ул. Октябрьская: «Это очень удобно. Баклашки эти режу. Уйти нельзя - смотришь за кислородом. Просто так сидеть невозможно. А так, сидишь, смотришь на манометры - не упустишь и вроде как полезно».

Недалеко от дома № 60 по улице Октябрьской, на Гуртьева, 16 - жители тоже вовсю занимаются благоустройством. Пётр Коноркин активно вовлекает соседей в благоустройство двора и общими усилиями за 10 лет они его существенно преобразили. Разбили клумбы, установили детскую площадку, отгородили место для сушки белья, создали территорию для отдыха взрослых и обустроили парковочные места. А в одном из подъездов стену отдали под галерею «Бессмертного полка». Здесь, между первым и вторым этажом, разместились портреты героев. На каждом - краткая биография и информация, о том, в какой квартире проживал человек или его родственники.



Пётр Коноркин, житель дома №16 по ул. Гуртьева: «Приятно, что к нам приходят жильцы из окружающих домов, приходят и получают определенное наслаждение».

Все эти активные жители обязательно будут принимать участие в конкурсе «Мой город, мой район, мой двор». Но, конечно, делают они это вовсе не ради победы, хотя она будет достойным поощрением за их труд, а ради себя и своих соседей.





Екатерина Игнатюк



