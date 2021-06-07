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11:40, 7 июня 2021 года Переболевших коронавирусом орловцев приближается к 36 тысячам За минувшие сутки коронавирус обнаружен у 45 жителей Орловской области.





По оперативным данным портала Стопкоронавирус.рф, на 7 июня в Орловской области выявлено 45 новых случаев коронавирусной инфекции. Выздоровело 39 человек. Зарегистрировано три летальных исхода. На лечении в данный момент остаются 1 115 человек.



С начала пандемии в регионе COVID-19 были инфицированы 35 978 человек, выздоровели 34 186 человек. 678 пациентов с коронавирусной инфекцией скончались.





Орловское Информбюро



