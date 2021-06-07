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12:10, 7 июня 2021 года Что происходит с каштанами в Орле? Эти величественные красивые деревья - настоящее украшение нашего города. Но три года назад они начали увядать, терять листья, сохнуть. Как выяснилось, их повредила минирующая моль. Лечение начали сразу. Продолжили его и в этом году - больше трехсот деревьев уже получили защитные прививки. Подробнее о спасении каштанов в нашем интервью корреспонденту ГТРК «Орел» рассказала начальник отдела по природопользованию управления городского хозяйства и транспорта администрации г. Орла Оксана Тарарыченкова.





Сейчас в Орле активно цветут каштаны. Это очень красиво. Каково на данный момент состояние деревьев?

- Да, сейчас очень в Орле зелено, что радует глаз, а каштан вообще отличается своим богатым видом. И нам хочется верить, что работа по лечению каштанов, которая проводится уже третий год, не проходит даром. Можно отметить положительную динамику как результат этой работы. Раньше жители города где-то к середине лета наблюдали такую картину: засохшие, опавшие листья каштанов, пораженные молью. Сейчас уже видно, что деревья жизнеспособные, листья здоровые, и такой катастрофической ситуации, какую мы наблюдали еще три года назад, мы уже не видим.

Лечили только те каштаны, которые стоят на центральных лицах?

- Подрядная организация «Зеленстрой», выполняющая лечение каштанов на постоянной основе, взяла, как пилотный проект, порядка 500 деревьев, произрастающих в общественных, видовых местах. Во дворы мы не заходим. Это является обязанностью управляющих организаций.

Если жители захотят в своих ворах вылечить каштаны, что нужно сделать?

- Можно приобрести специальный препарат, продается он в специализированных магазинах. Стоимость препаратов не высокая. Информацию можно посмотреть в интернете, можно обратиться к нам, в отдел по природопользованию, мы подскажем.



Помочь деревьям можно только с помощью инъекций? Или есть еще какие-то способы?

- В первый год для лечения каштанов использовались феромонные ловушки. Мы их развешивали на каждое дерево по нескольку штук, нужно было периодически менять эти пластины, очень привлекательные для моли. Но мы от этого метода отошли, он довольно трудозатратный и дорогой. Поэтому в качестве превентивных мер мы весной и осенью используем ежегодно уборку листвы под деревьями - как раз там, где минирующая моль зимует. А пока будет еще две обработки, и в конце лета уже будет понятно, к чему приведут наши мероприятия по лечению деревьев.





Елизавета Капырина



