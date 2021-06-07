Главная » Новости



12:12, 7 июня 2021 года Андрей Клычков рассказал о ремонте региональных дорог Подробности работ глава региона опубликовал в социальных сетях.





Как отмечается в сообщении, опубликованном на странице Андрея Клычкова, работы ведутся на автодороге регионального значения Горки – Шаблыкино в Хотынецком, Урицком и Шаблыкинском районах Орловской области. Строители заканчивают работы на дороге общей протяженностью 10 км. На стадии завершения ремонт дороги протяженностью 13,5 км Нарышкино – Большое Сотниково – Болотовские Дворы. Дорога примыкает к двум трассам – Орел - Брянск и Орел - Знаменское, обеспечивает маршрутную маневренность, а также обсуживает несколько крупных населенных пунктов Урицкого района, в том числе посёлок Нарышкино.



Ремонт проводится в рамках реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».



Фото со страницы Андрея Клычкова в ВК





Анастасия Дорохова



