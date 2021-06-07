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12:12, 7 июня 2021 года

Андрей Клычков рассказал о ремонте региональных дорог

Подробности работ глава региона опубликовал в социальных сетях.


Как отмечается в сообщении, опубликованном на странице Андрея Клычкова, работы ведутся на автодороге регионального значения Горки – Шаблыкино в Хотынецком, Урицком и Шаблыкинском районах Орловской области. Строители заканчивают работы на дороге общей протяженностью 10 км. На стадии завершения ремонт дороги протяженностью 13,5 км Нарышкино – Большое Сотниково – Болотовские Дворы. Дорога примыкает к двум трассам – Орел - Брянск и Орел - Знаменское, обеспечивает маршрутную маневренность, а также обсуживает несколько крупных населенных пунктов Урицкого района, в том числе посёлок Нарышкино.

Ремонт проводится в рамках реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Фото со страницы Андрея Клычкова в ВК


Анастасия Дорохова
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