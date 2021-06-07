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12:36, 7 июня 2021 года Орловские соцработники получили награды от губернатора и председателя облсовета День социального работника отмечается в России 8 июня.





Сегодня в Орле, преддверии Дня социального работника, благодарностей и почётных грамот были удостоены 11 работников сферы - медсёстры, специалисты и руководители соцучреждений.





Антон Киселёв



