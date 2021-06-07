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12:37, 7 июня 2021 года Для орловских «детей войны» разработают удостоверение Об этом говорили сегодня на аппаратном совещании с губернатором.





Губернатор Орловской области Андрей Клычков предложил разработать единый образец удостоверения для категории «дети войны». Сейчас их статус для получения льгот подтверждается только датой рождения. На данный момент, по информации, озвученной губернатором, в Орловской области статус «дети войны» имеют 2800 человек.



Также на аппаратном совещании обсудили меры соцподдержки ветеранов труда. Выплаты орловцам, имеющим это почётное звание, недавно были проиндексированы и сегодня составляют 544 рубля 9 копеек. Деньги можно использовать в качестве компенсации расходов на оплату коммунальных услуг. Такую соцподдержку сегодня получают почти больше 90 тысяч областных и федеральных ветеранов труда.





Антон Киселёв



