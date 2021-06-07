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12:42, 7 июня 2021 года Под Орлом рабочего засыпало землей Смертельный несчастный случай произошел в мае этого года в поселке Глазуновка.





Государственной инспекцией труда в Орловской области завершено расследование несчастного случая, произошедшего 14 мая 2021 г. в ООО «Шанс».



Как сообщили в госинспекции по труду, бригада работников ООО «Шанс» производила работы по прокладке системы водоотведения, для чего экскаватором была вырыта траншея глубиной 1,8 м. Слесарь спустился в траншею для монтажа полиэтиленовой трубы и присел на корточки. В это время произошел обвал правой стенки траншеи, и слесаря полностью засыпало грунтом. Его коллеги стали откапывать пострадавшего лопатами, убрав грунт и освободив его по пояс, они увидели, что он признаков жизни не подает. Вызвали бригаду скорой медицинской помощи, сообщили о случившемся в полицию и своему директору.



По прибытии бригада скорой медицинской помощи констатировала смерть пострадавшего.



Согласно медицинскому заключению, причиной смерти является: множественные переломы ребер, травматический шок.



Причиной вызвавшей несчастный случай, является неудовлетворительная организация производства работ.





Орловское Информбюро



