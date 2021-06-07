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13:10, 7 июня 2021 года

В Должанском районе выявлены факты хищения средств, выделенных на реализацию нацпроекта «Демография»

В рамках исполнения федеральной программы «Старшее поколение» национального проекта «Демография» между районным Центром занятости населения, ООО «УМЦ Энергоэффективность» и гражданами заключены трехсторонние контракты по организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования.


Как сообщили в региональной прокуратуре, по результатам исполнения контрактов к оплате предъявлены фиктивные документы об оказании образовательных услуг в отношении лиц, которые фактически обучение не проходили.

Сумма необоснованно выплаченных учебному центру денежных средств составила более 529 тыс. рублей.

При координирующей роли прокуратуры по указанным фактам возбуждено 9 уголовных дел по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество), которые соединены в одно производство.

Директор учебного центра задержан. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле органов прокуратуры.


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