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13:10, 7 июня 2021 года
В Должанском районе выявлены факты хищения средств, выделенных на реализацию нацпроекта «Демография»В рамках исполнения федеральной программы «Старшее поколение» национального проекта «Демография» между районным Центром занятости населения, ООО «УМЦ Энергоэффективность» и гражданами заключены трехсторонние контракты по организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования.
Как сообщили в региональной прокуратуре, по результатам исполнения контрактов к оплате предъявлены фиктивные документы об оказании образовательных услуг в отношении лиц, которые фактически обучение не проходили.
Сумма необоснованно выплаченных учебному центру денежных средств составила более 529 тыс. рублей.
При координирующей роли прокуратуры по указанным фактам возбуждено 9 уголовных дел по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество), которые соединены в одно производство.
Директор учебного центра задержан. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле органов прокуратуры.
Орловское Информбюро