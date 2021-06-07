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14:37, 7 июня 2021 года В Орле арестован обвиняемый в хищении средств, выделенных по нацпроекту «Демография» Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле прокуратуры Орловской области.





При исполнении контрактов, заключенных директором ООО «УМЦ Энергоэффективность» с центром занятости населения Должанского района», в рамках федеральной программы «Старшее поколение» национального проекта «Демография», к оплате были предъявлены фиктивные документы об оказании образовательных услуг в отношении лиц, которые фактически обучение не проходили. Сумма необоснованно выплаченных бюджетных денежных средств составила более 529 тысяч рублей



Сегодня обвиняемому была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, сообщает прокуратура Орловской области.





Орловское Информбюро



