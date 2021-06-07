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14:50, 7 июня 2021 года Орёл уже готовится к дорожному сезону 2022 года Подробности работ опубликовала городская администрация.





Исходя из доводимых лимитов бюджетных обязательств, в 2022 году предполагается отремонтировать следующие дороги: ул. Максима Горького, ул. Ломоносова, ул. Бурова, ул. Космонавтов, ул. Алроса, ул. Зеленина и бульвар Молодёжи. По информации начальника проектно-сметного отдела МКУ «УКХ г. Орла» Романа Кононова, к настоящему моменту проектно-сметная документация готова для четырёх объектов.



Проекты на ул. Космонавтов, ул. Бурова и ул. Ломоносова в рамках муниципального контракта создаёт ООО «Геосервис». Работы на ул. Горького проектируют специалисты МКУ «УКХ г. Орла». Сейчас вся документация проверяется «Орёлгосэкспертизой». Как только будет получено положительное заключение, дороги начнут искать своих подрядчиков. Ожидается, что подрядчики по всем объектам УДС определятся уже к осени 2021 года, сообщает пресс-служба администрации города Орла.





Анастасия Дорохова



