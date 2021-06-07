понедельник 7.06.2021 17:47:02 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС




COVID-19
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Своя Земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты
Главная » Новости

14:50, 7 июня 2021 года

Орёл уже готовится к дорожному сезону 2022 года

Подробности работ опубликовала городская администрация.


Исходя из доводимых лимитов бюджетных обязательств, в 2022 году предполагается отремонтировать следующие дороги: ул. Максима Горького, ул. Ломоносова, ул. Бурова, ул. Космонавтов, ул. Алроса, ул. Зеленина и бульвар Молодёжи. По информации начальника проектно-сметного отдела МКУ «УКХ г. Орла» Романа Кононова, к настоящему моменту проектно-сметная документация готова для четырёх объектов.

Проекты на ул. Космонавтов, ул. Бурова и ул. Ломоносова в рамках муниципального контракта создаёт ООО «Геосервис». Работы на ул. Горького проектируют специалисты МКУ «УКХ г. Орла». Сейчас вся документация проверяется «Орёлгосэкспертизой». Как только будет получено положительное заключение, дороги начнут искать своих подрядчиков. Ожидается, что подрядчики по всем объектам УДС определятся уже к осени 2021 года, сообщает пресс-служба администрации города Орла.


Анастасия Дорохова
© 2002−2021 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.