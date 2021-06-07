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15:47, 7 июня 2021 года Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:30 на телеканале «Россия».





- Вакцина от коронавируса - с доставкой к дому. Мобильные пункты работали в микрорайонах Орла. Без записи и очередей.



- На «прицеле» внимания Росгвардейцев - молодые владельцы оружия. Сейчас проходят внеочередные рейды, нарушители - уже есть



- Самбо в Должанском районе пришло не только в школу. Благодаря спорту может обновиться сельская инфраструктура.



- Задачи повышенной сложности. Выпускники школ сегодня сдавали ЕГЭ по математике профильного уровня.



- Сегодня орловские соцработники получали поздравления. 11 лучших получили почетные грамоты и награды



- Орловцы вышли на «Тропу героев». Цель – проверить себя и свою команду.



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