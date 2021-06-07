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15:49, 7 июня 2021 года В выходные дни мобильные пункты вакцинации приехали в орловские микрорайоны Жители, воспользовавшиеся этой возможность, отметили удобство такого подхода.





В минувшие выходные сделать прививку против коронавируса можно было в микрорайонах «Зареченский» и «Наугорский». Надо отметить, что желающих было достаточно.



Для начала нужно было заполнить анкету и пройти осмотр у терапевта, где измеряли давление и температуру, сатурацию и осматривали горло. И только после этого люди допускались на прививки. В наличии были все три вакцины.





Юлия Опанасюк



