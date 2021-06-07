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15:50, 7 июня 2021 года В Орле прошли командно-штабные учения под контролем регионального УФСБ Согласно вводной, отрабатывали пресечение теракта.





В Орловской области оперативным штабом проведены командно-штабные учения под контролем регионального УФСБ. Согласно вводной, необходимо было задержать и нейтрализовать вооруженного преступника, блокировать его в отдельно стоящем здании.



При осуществлении операции бойцы СОБРа использовали специальную бронетехнику, технические средства обнаружения, которые позволяют действовать в любых условиях.



Наталья Сомова, официальный представитель УФСБ России по Орловской области: «Оперативным штабом в Орловской области проведены командно-штабные учения по пресечению террористического акта на одном из объектов Орловской области. Результаты командно-штабных учений показали готовность сил и средств оперативного штаба в Орловской области к пресечению террористического акта минимизация и ликвидация его последствий».





Всеволод Трифонов



