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15:56, 7 июня 2021 года В одном из районов Орловской области районе изъято 13 единиц оружия Владельцы нарушили требования хранения оружия и сроки оформления документов. Внеплановые проверки провели сотрудники Росгвардии.





Согласно правилам, владельцев оружия проверяют один раз в пять лет. Внеплановые проверки молодежи в возрасте до 23 лет начались после трагедии в Казани.



Сотрудники отдела лицензионно-разрешительной работы Росгвардии следят за соблюдением правил хранения и строго контролируют, чтобы документы были в порядке. С внезапной проверкой могут нагрянуть и к тем, кто старше 23-х.



В Урицком районе - около пятисот владельцев, на руках у которых более семи сотен единиц оружия. С начала этого года Росгвардия провела порядка двухсот проверок. Есть нарушения.



Сергей Ивочкин, начальник ОЛРР по Урицкому району: «Недобросовестные владельцы нарушают требования хранения оружия и сроки оформления документов. В результате проверок 13 единиц оружия изъято».

История казанского стрелка - одна из причин, по которой руководитель Росгвардии Виктор Золотов призвал ужесточить правила обращения с оружием. Глава ведомства считает, что выдавать разрешение на хранение и ношение нужно с 21 года, а не с 18 лет, как это сейчас установлено законом. По его мнению, такая мера не дает стопроцентной гарантии, но даёт надежду, что подобная трагедия не повторится.





Юлия Сабельникова



