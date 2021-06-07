понедельник 7.06.2021 19:12:05 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС




COVID-19
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Своя Земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты
Главная » Новости

15:56, 7 июня 2021 года

В одном из районов Орловской области районе изъято 13 единиц оружия

Владельцы нарушили требования хранения оружия и сроки оформления документов. Внеплановые проверки провели сотрудники Росгвардии.


Согласно правилам, владельцев оружия проверяют один раз в пять лет. Внеплановые проверки молодежи в возрасте до 23 лет начались после трагедии в Казани.

Сотрудники отдела лицензионно-разрешительной работы Росгвардии следят за соблюдением правил хранения и строго контролируют, чтобы документы были в порядке. С внезапной проверкой могут нагрянуть и к тем, кто старше 23-х.

В Урицком районе - около пятисот владельцев, на руках у которых более семи сотен единиц оружия. С начала этого года Росгвардия провела порядка двухсот проверок. Есть нарушения.

Сергей Ивочкин, начальник ОЛРР по Урицкому району: «Недобросовестные владельцы нарушают требования хранения оружия и сроки оформления документов. В результате проверок 13 единиц оружия изъято».

История казанского стрелка - одна из причин, по которой руководитель Росгвардии Виктор Золотов призвал ужесточить правила обращения с оружием. Глава ведомства считает, что выдавать разрешение на хранение и ношение нужно с 21 года, а не с 18 лет, как это сейчас установлено законом. По его мнению, такая мера не дает стопроцентной гарантии, но даёт надежду, что подобная трагедия не повторится.


Юлия Сабельникова
© 2002−2021 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.