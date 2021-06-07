Дифференциация регионов России по размеру вкладов населения

Объем банковских вкладов населения является источником будущих трат и финансовой подушкой на «черный день». Динамика вкладов и их распределение по регионам отражают тенденции социально-экономического развития.

По данным исследования, проведенного агентством РИА Рейтинг, в среднем на одного человека в России приходится 230 тыс. рублей депозитов, при этом москвичи в шесть раз богаче жителей остальных регионов. По статистике Центробанка объем депозитов в российских банках на 1 марта 2021 года составил трлн. рублей, что на 9,2% больше, чем на аналогичную дату предыдущего года.



Средний объем вкладов на одного жителя существенно варьирует по регионам: от 967,7 тыс. рублей в Москве до 11,8 тыс. рублей в Чеченской Республике. Лидером рейтинга является Москва, что объясняется как достаточно высокими зарплатами в этом городе, так и высокой концентрацией самых состоятельных граждан страны.



Второе место в рейтинге, со средним вкладом в 488,4 тыс. рублей, занимает Санкт-Петербург. В последний год оба города федерального значения, являющиеся лидерами рейтинга, продемонстрировали почти одинаковый прирост (12,5% и 11,1%). В первую десятку рейтинга также входят: Магаданская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Сахалинская область, Камчатский край, Чукотский автономный округ, Мурманская область и Ненецкий автономный округ. Среднедушевая величина вклада в этих регионах варьирует от 251 тыс. рублей до 365 тыс. рублей.



Наименьшее значение депозита на душу населения наблюдается в Чеченской Республике (11,8 тыс. рублей). Также низкий результат зафиксирован в Республике Ингушетия (12,2 тыс. рублей на человека). Невысокие значения депозитов наблюдаются, преимущественно, в южных республиках, где у населения не очень высокие доходы и слабо развит местный рынок банковских услуг.



Орловская область находится на 43-м месте рейтинга. Объем депозитов на душу населения на 1 марта 2021 года в этом регионе составляет 135,7 тыс. рублей, что на 5,2% выше, чем на 1 марта 2020 года. Прирост средней величины вклада и размер вклада в абсолютном выражении существенно ниже средних значений по стране. Отношение среднедушевых депозитов к номинальным среднемесячным доходам за 2020 год составило 5,2, в то время как в среднем по России этот показатель сложился на уровне 6,5.



По мнению эксперта кафедры менеджмента и государственного управления Среднерусского института управления – филиала РАНХиГС Ларисы Тугачевой, сокращение реальных доходов населения по причине экономического кризиса и пандемии в среднесрочной перспективе будет фактором, определяющим величину вклада на душу населения и его динамику в большинстве регионов России. Исключение составят города федерального значения (Москва и Санкт-Петербург) и северные регионы России.