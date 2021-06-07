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16:03, 7 июня 2021 года

В Орловской области прошел открытый чемпионат самбо на кубок главы Должанского района

На татами вышли 45 спортсменов. На турнире присутствовал замдиректора ФСИН России, член попечительского Совета Всероссийской федерации самбо Анатолий Якунин.


В Должанском селе Кривцова-Плота прошёл первый открытый чемпионат на кубок главы района. Он стал крупнейший турниром по данному виду единоборств в истории муниципалитета.

Российская национальная борьба - самооборона без оружия - пришла сюда два года назад вместе с проектом «Самбо в школу». Благодаря инициативе нашего земляка Анатолия Якунина – заместителя директора ФСИН России. Вместе с президентом Всероссийской федерации самбо Сергеем Елисеевым они выбрали тренера и помогли основать в селе ячейку спортклуба «Русичи». Там сегодня занимаются дети сразу из четырех деревень района. Увидев, как спорт сплотил его родную деревню, Анатолий Якунин пообещал, что в ближайшие годы этот успех будет укреплён и многократно помножен.

Анатолий Якунин, заместитель директора ФСИН России, член попечительского Совета Всероссийской федерации самбо: «Сегодня активно разрабатывается проект - будет построен новый клуб с хореографической школой. Прошло уже общественное слушание, мы сейчас готовим генеральный план застройки села, который, надеемся, будет поддержан в правительстве РФ, и мы восстановим село на новых параметрах. Везде будет спортивная инфраструктура: будет и хоккейный корт, и волейбол, и баскетбол, и теннис. Будем делать это село спортивным селом».



Антон Киселёв
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