понедельник 7.06.2021 19:12:20 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС




COVID-19
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Своя Земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты
Главная » Новости

16:18, 7 июня 2021 года

Орловские компании отправляются в путь

Центр поддержки экспорта организовал бизнес-миссию в республику Беларусь.


В последнее время внешнеторговые отношения между Россией и Беларусью заметно укрепились: растёт объём импорта от наших соседей и экспорта из России, в том числе из Орловской области. Однако у роста есть ещё огромный потенциал. Орловский Центр поддержки экспорта объединил местные предприятия для совместной поездки с бизнес-миссией в республику, чтобы познакомить с потенциальными иностранными партнёрами.
 
С 7 по 10 июня орловская делегация посетит Минск и Гомель. В её составе ЗАО «Протон-Импульс», ООО «Самсон», ООО «Химпродукт», ООО «Софтекс», ООО «ЭНТЭ», ИП Баранов Н. В., ООО «Савоов Фудс». Эти компании производят самую разнообразную продукцию: от электроники и одежды до пищевых продуктов и кабеля. В Центре уверены: орловские товары достойно представят регион на белорусском рынке.
 
Центр провёл масштабную работу по подготовке поездки, изучил степень заинтересованности белорусских компаний в сотрудничестве, сформировал перечень потенциальных покупателей. Совместно с компаниями-участниками миссии подготовлены презентации. Для каждого участника проработана индивидуальная программа переговоров. Встреч ожидают дистрибьюторы, торговые сети, строительные компании, производители сельскохозяйственной техники и строительных материалов, компании, работающие в сферах автомобилестроения, строительства, общественного питания.
 
Расходы на организацию поездки и переговоров Центр взял на себя. Они всегда оправданы, доказано предыдущим опытом подобных мероприятий. Центр на постоянной основе оказывает содействие региональным экспортёрам в развитии сотрудничества с Республикой Беларусь, и итоги всегда положительные. В этот раз снова Орловщина будет ждать домой своих представителей с заключёнными контрактами.



Орловское Информбюро
© 2002−2021 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.