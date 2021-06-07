Орловские компании отправляются в путь

Центр поддержки экспорта организовал бизнес-миссию в республику Беларусь.



В последнее время внешнеторговые отношения между Россией и Беларусью заметно укрепились: растёт объём импорта от наших соседей и экспорта из России, в том числе из Орловской области. Однако у роста есть ещё огромный потенциал. Орловский Центр поддержки экспорта объединил местные предприятия для совместной поездки с бизнес-миссией в республику, чтобы познакомить с потенциальными иностранными партнёрами.



С 7 по 10 июня орловская делегация посетит Минск и Гомель. В её составе ЗАО «Протон-Импульс», ООО «Самсон», ООО «Химпродукт», ООО «Софтекс», ООО «ЭНТЭ», ИП Баранов Н. В., ООО «Савоов Фудс». Эти компании производят самую разнообразную продукцию: от электроники и одежды до пищевых продуктов и кабеля. В Центре уверены: орловские товары достойно представят регион на белорусском рынке.



Центр провёл масштабную работу по подготовке поездки, изучил степень заинтересованности белорусских компаний в сотрудничестве, сформировал перечень потенциальных покупателей. Совместно с компаниями-участниками миссии подготовлены презентации. Для каждого участника проработана индивидуальная программа переговоров. Встреч ожидают дистрибьюторы, торговые сети, строительные компании, производители сельскохозяйственной техники и строительных материалов, компании, работающие в сферах автомобилестроения, строительства, общественного питания.



Расходы на организацию поездки и переговоров Центр взял на себя. Они всегда оправданы, доказано предыдущим опытом подобных мероприятий. Центр на постоянной основе оказывает содействие региональным экспортёрам в развитии сотрудничества с Республикой Беларусь, и итоги всегда положительные. В этот раз снова Орловщина будет ждать домой своих представителей с заключёнными контрактами.