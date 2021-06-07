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16:25, 7 июня 2021 года Юрий Парахин изучил «мелочи» работы подрядчиков Градоначальник объехал город и осмотрел текущий ремонт.





Сегодня мэр Орла Юрий Парахин произвел объезд города с целью проследить за идущим на городских и дворовых территориях ремонтом.



Присоединиться к осмотру он позволил всем жителям города с помощью своих соцсетей. Внимание Юрия Парахина привлекли ошибки подрядчиков на улице Октябрьской. Основное нарекание жителей – быстрый разбор старого покрытия при медленном сборе нового.

«По нашему требованию, подрядчик отсыпал все остановки щебнем, чтобы люди не разносили грязь. Все, кроме одной – «Юридический институт». Да и борт выставлен не по уровню», - сообщает в инстаграме Юрий Парахин.

Подрядчик обещает доработать недостатки.



На отремонтированной улице Игнатова Юрию Парахину не понравились перила лестницы и установка предметов инфраструктуры двора (лестница и лавочка) – в «лепешки» бетона.

«Мы должны думать и об этой эстетике тоже», - отмечает градоначальник.

Также Юрий Парахин пообещал делать еженедельный пеший обход города, как только стабилизируется погода.



Фото из Instagram Юрия Парахина





Анастасия Дорохова



