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16:25, 7 июня 2021 года

Юрий Парахин изучил «мелочи» работы подрядчиков

Градоначальник объехал город и осмотрел текущий ремонт.


Сегодня мэр Орла Юрий Парахин произвел объезд города с целью проследить за идущим на городских и дворовых территориях ремонтом.

Присоединиться к осмотру он позволил всем жителям города с помощью своих соцсетей. Внимание Юрия Парахина привлекли ошибки подрядчиков на улице Октябрьской. Основное нарекание жителей – быстрый разбор старого покрытия при медленном сборе нового.
«По нашему требованию, подрядчик отсыпал все остановки щебнем, чтобы люди не разносили грязь. Все, кроме одной – «Юридический институт». Да и борт выставлен не по уровню», - сообщает в инстаграме Юрий Парахин.

Подрядчик обещает доработать недостатки.

На отремонтированной улице Игнатова Юрию Парахину не понравились перила лестницы и установка предметов инфраструктуры двора (лестница и лавочка) – в «лепешки» бетона.
«Мы должны думать и об этой эстетике тоже», - отмечает градоначальник.

Также Юрий Парахин пообещал делать еженедельный пеший обход города, как только стабилизируется погода.

Фото из Instagram Юрия Парахина


Анастасия Дорохова
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