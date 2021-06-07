Выпускники орловских школ сегодня сдавали математику профильного уровня

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16:46, 7 июня 2021 года
Выпускники орловских школ сегодня сдавали математику профильного уровняЭтот экзамен нужен для поступления в вуз.
В Орловской области профессиональное образование, связанное с математикой, решили получить больше 1700 человек. В регионе работали 24 пункта сдачи экзаменов. Съемочная группа ГТРК «Орёл» наблюдала за ходом экзамена в мценской школе № 7. Там проверку знаний проходили 124 выпускника - из города и района. Как отметили школьники перед экзаменом, настрой – отличный.
В экзамене профильного уровня - 19 заданий. На выполнение 3 часа 55 минут.
Для оказания первой помощи на пункте проведения экзамена дежурили два медработника. Соблюдались также и противоэпидемические меры.
Результаты объявят не позднее 23 июня.
Юлия Сабельникова