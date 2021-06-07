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16:50, 7 июня 2021 года Сегодня в Орле на территории Юридического института МВД обнаружен труп курсанта Это подтвердили в следственном комитете.





Сегодня в Орле на территории Юридического института МВД обнаружен труп курсанта. На данный момент известно, что убийство произошло во время ссоры между парнем и девушкой, которые являются курсантами юридического института. От ножевых ранений молодой человек скончался. Сейчас проводятся все необходимые оперативные мероприятия.



Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».





Всеволод Трифонов



