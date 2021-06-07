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16:54, 7 июня 2021 года Юрий Парахин попытался разобраться в «тонкой теме» уборки орловских погостов С инспекцией глава города приехал на Троицкое кладбище.





Сообщение об этом появилось в социальных сетях Юрия Парахина. «Уборка кладбищ – это отдельная, тонкая тема. Графики, отсутствие контрактов здесь никому не интересны. Это наше отношение к людям», - написал глава города у себя в Instagram. На видео в stories видно, что сопровождал Юрия Парахина первый заместитель начальника УКХ Орла Артем Москвичеков. В беседе градоначальник отметил, что если кладбища будут убираться плохо – такое же отношение будет у жителей к руководству.



Также в рамках инспекции было озвучено предложение увеличить количество вывозов мусора с одного до двух.



Критике подверглось и содержание воинских захоронений.





Анастасия Дорохова



