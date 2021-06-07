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17:20, 7 июня 2021 года Поэтесса Вера Полозкова читала свои стихи в Спасском-Лутовиново Накрапывающий дождь не испортил впечатление от встречи с нашей современницей. И это было по-настоящему поэтическим открытием летнего сезона. Корреспондент ГТРК «Орёл» Эва Стасюлевич была в числе зрителей.





Вместе с музыкантом Сашей Маноцковым Вера взбегает на открытую веранду и, ни минуты не медля, начинает творить волшебство, ради которого все сюда и приехали.



Накрапывал дождик, все открывали зонты, и, казалось, даже если разразится гроза, никто не тронется с места, и так и останется заворожённо слушать то, что уже неоднократно слышали, читали, а многие уже выучили наизусть. Поэтому погода ничему помешать не могла.



Вера Полозкова, поэт: «Люди выстояли, высидели в дожде, все терпели и слушали, старались как можно тише перемещаться. Я полна огромной благодарности, я не ожидала такой преданности от людей».

Манера чтения собственных стихов, сами строки, рифмы - уникальны и драгоценны, как бриллианты. Живое слово, обращённое к тебе, попадает в душу и остаётся тревожащим звоночком или, наоборот, целительным бальзамом. Возможно, поэтому в Интернете и случаются такие жаркие споры по поводу творчества Веры. О том, как справляется с негативом - куда ж, без него, Вера отвечает просто: «По крайней мере, я никогда не ввязываюсь в споры, потому что ты никогда не сможешь угодить ожиданиям всех вокруг, а если будешь стараться, то, сойдешь с ума».



Ещё минут сорок после концерта Вера оставляла автографы самым преданным поклонникам. Ей, как и положено, несли цветы, пряники, торты, и эта благодарность - от чистого сердца, и от того, что полтора часа огромное количество людей, провело в едином порыве. Спасское-Лутовиново открыло летний сезон самым литературным образом из возможных.



Сергей Ступин, директор государственного музея-заповедника «Спасское-Лутовиново»: «26 июня к нам приедет блестящий писатель Леонид Юзефович, 10 июля у нас выступит наш земляк, народный артист России Валерий Баринов. Словом, программа очень интересная, хочу всех пригласить в Спасское - в доме Тургенева всегда рады гостям».





Эва Стасюлевич



