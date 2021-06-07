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17:45, 7 июня 2021 года Андрей Клычков показал, как «кипит» работа в парке Победы Фотографии опубликованы в социальных сетях руководителя региона.





Андрей Клычков в очередной раз показал , как проходит реконструкция парка Победы в Орле. Андрей Клычков на своей «Строители трудятся, чтобы превратить эту некогда заброшенную территорию в ухоженное, комфортное место отдыха, полное разных активностей и локаций. На данный момент обустраиваются спортивные и детские зоны», - написална своей странице Отмечается, что практически завершён монтаж освещения. Также на этапе завершения – тропиночная сеть, ведется укладка оставшейся тротуарной плитки. Совсем скоро рабочие приступят к установке стелы, которая станет центральным объектом, можно сказать, сердцем парка Победы.





Анастасия Дорохова



