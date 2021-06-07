понедельник 7.06.2021 19:12:59 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС




COVID-19
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Своя Земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты
Главная » Новости

17:45, 7 июня 2021 года

Андрей Клычков показал, как «кипит» работа в парке Победы

Фотографии опубликованы в социальных сетях руководителя региона.


Андрей Клычков в очередной раз показал, как проходит реконструкция парка Победы в Орле.
«Строители трудятся, чтобы превратить эту некогда заброшенную территорию в ухоженное, комфортное место отдыха, полное разных активностей и локаций. На данный момент обустраиваются спортивные и детские зоны», - написал Андрей Клычков на своей странице.
 
Отмечается, что практически завершён монтаж освещения. Также на этапе завершения – тропиночная сеть, ведется укладка оставшейся тротуарной плитки. Совсем скоро рабочие приступят к установке стелы, которая станет центральным объектом, можно сказать, сердцем парка Победы.



Анастасия Дорохова
© 2002−2021 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.