Андрей Клычков показал, как «кипит» работа в парке Победы

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17:45, 7 июня 2021 года
Андрей Клычков показал, как «кипит» работа в парке ПобедыФотографии опубликованы в социальных сетях руководителя региона.
Андрей Клычков в очередной раз показал
, как проходит реконструкция парка Победы в Орле.
«Строители трудятся, чтобы превратить эту некогда заброшенную территорию в ухоженное, комфортное место отдыха, полное разных активностей и локаций. На данный момент обустраиваются спортивные и детские зоны», - написал Андрей Клычков
на своей странице
.
Отмечается, что практически завершён монтаж освещения. Также на этапе завершения – тропиночная сеть, ведется укладка оставшейся тротуарной плитки. Совсем скоро рабочие приступят к установке стелы, которая станет центральным объектом, можно сказать, сердцем парка Победы.
Анастасия Дорохова