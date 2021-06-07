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19:03, 7 июня 2021 года В Орле сделал остановку «Поезд Победы» Передвижная выставка «Поезд Победы» прибыла в Орел в субботу, 5 июня.





«Поезд Победы» это первая в мире иммерсивная инсталляция, размещённая в подвижном составе поезда. Он начал своё путешествие по России с Белорусского вокзала Москвы в октябре 2020 года. За время работы музей посетили более 92 тысяч посетителей, а маршрут прошёл через 38 городов в 28 регионах России.

Основу экспозиции составили трехмерные панорамы, выполненные командой молодых художников «Невский баталист». Это живописные полотна и макеты в натуральную величину, 13 тем и более 150 скульптур героев, у каждого из которых — свой уникальный образ. Экспозиция уникальна своим мультимедийным сопровождением. Для каждой зоны музея специально написана своя музыка. В преддверии Дня памяти и скорби экспозиция дополнена новым вагоном, посвящённым подвигу защитников Брестской крепости. В Орле одними из первых с экспозицией познакомились те, кто до сих пор помнит страшные события 80-летней давности. Среди них и Леопольд Борисовыч Дыскин. Во время Великой Отечественной войны он принимал участие в Южно-Сахалинской наступательной операции. Леопольд Дыскин ветеран Великой Отечественной войны: «Впечатление, что снова прошел по фронтовым дорогам. Спасибо им. Очень здорово». Первый замгубернатора Вадим Соколов откровенно признался, что выставка попала «в самое сердце», и задача молодежи сделать всё, чтобы наша страна осталась победительницей. Вадим Соколов, первый заместитель губернатора и председателя правительства Орловской области Орловской области: «У них эстафета не только этой памяти, но и ответственности за судьбу нашей Родины. Дай Бог, чтобы никогда нам не пришлось пройти через это испытание». Николай Кутузов, председатель Орловской областной организации Всероссийской общественной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов: «Они сейчас живут прекрасно, но все это случилось после того, как вся нашла страна прошла этот ад. И победила!». Михаил Вдовин, первый зампред Орловского областного Совета народных депутатов: «Я смотрел на лица солдат, которые ехали в вагоне. Наверное, есть черты лица моего отца. Великая Победа великой ценой досталась». Пройти маршрутом Победы смогли более 2 тысяч орловцев.





Юлия Опанасюк



