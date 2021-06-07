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19:03, 7 июня 2021 года

В Орле сделал остановку «Поезд Победы»

Передвижная выставка «Поезд Победы» прибыла в Орел в субботу, 5 июня.


«Поезд Победы» это первая в мире иммерсивная инсталляция, размещённая в подвижном составе поезда. Он начал своё путешествие по России с Белорусского вокзала Москвы в октябре 2020 года. За время работы музей посетили более 92 тысяч посетителей, а маршрут прошёл через 38 городов в 28 регионах России.
 
Основу экспозиции составили трехмерные панорамы, выполненные командой молодых художников «Невский баталист». Это живописные полотна и макеты в натуральную величину, 13 тем и более 150 скульптур героев, у каждого из которых — свой уникальный образ.
 
Экспозиция уникальна своим мультимедийным сопровождением. Для каждой зоны музея специально написана своя музыка.
 
В преддверии Дня памяти и скорби экспозиция дополнена новым вагоном, посвящённым подвигу защитников Брестской крепости.
 
В Орле одними из первых с экспозицией познакомились те, кто до сих пор помнит страшные события 80-летней давности. Среди них и Леопольд Борисовыч Дыскин. Во время Великой Отечественной войны он принимал участие в Южно-Сахалинской наступательной операции. 
 
Леопольд Дыскин ветеран Великой Отечественной войны: «Впечатление, что снова прошел по фронтовым дорогам. Спасибо им. Очень здорово».
 
Первый замгубернатора Вадим Соколов откровенно признался, что выставка попала «в самое сердце», и задача молодежи сделать всё, чтобы наша страна осталась победительницей. 
 
Вадим Соколов, первый заместитель губернатора и председателя правительства Орловской области Орловской области: «У них эстафета не только этой памяти, но и ответственности за судьбу нашей Родины. Дай Бог, чтобы никогда нам не пришлось пройти через это испытание».
 
Николай Кутузов, председатель Орловской областной организации Всероссийской общественной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов: «Они сейчас живут прекрасно, но все это случилось после того, как вся нашла страна прошла этот ад. И победила!».
 
Михаил Вдовин, первый зампред Орловского областного Совета народных депутатов: «Я смотрел на лица солдат, которые ехали в вагоне. Наверное, есть черты лица моего отца. Великая Победа великой ценой досталась». 
 
Пройти маршрутом Победы смогли более 2 тысяч орловцев.



Юлия Опанасюк
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