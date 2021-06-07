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19:37, 7 июня 2021 года Андрей Клычков рассказал, когда в Орле откроется новый спортобъект Речь идёт о воркаут-площадке на территории Детского парка.





Андрей Клычков сообщил, что скоро откроется воркаут-площадка в Детском парке Орла. О времени открытия глава региона рассказал, отвечая на вопросы подписчицы в своем Instagram. Ожидается, что площадка станет доступна через неделю.





Анастасия Дорохова



