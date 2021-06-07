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21:20, 7 июня 2021 года
Коротко о главном«Вести-Орёл» в 21:05 на телеканале «Россия».
- Итог конфликта - три удара ножом в грудь. В следственном комитете расследуют смерть курсанта юридического института.
- Прививали - во дворе. 290 орловцев защитились от коронавируса без похода в поликлинику и очередей.
- В Орле сделал остановку «Поезд Победы». Передвижная выставка прибыла в Орел в субботу, 5 июня.
- Сегодня выпускники школ сдавали профильный ЕГЭ по математике.
- Встреча - на языке поэзии. В Спасском-Лутовинове выступила Вера Полозкова.
- В Должанском районе прошел турнир по самбо.
Орловское Информбюро