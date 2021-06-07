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21:20, 7 июня 2021 года Коротко о главном «Вести-Орёл» в 21:05 на телеканале «Россия».





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- Сегодня выпускники школ сдавали профильный ЕГЭ по математике.

- Встреча - на языке поэзии. В Спасском-Лутовинове выступила Вера Полозкова.

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Орловское Информбюро



