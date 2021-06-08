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6:43, 8 июня 2021 года Орловчанка попала в число 20-ти студентов, которые прошли специальный учебный модуль Банка России в «Сириусе» Студентка Института экономики и управления Орловского государственного университета им. И.С. Тургенева Полина Шарыпина – выпускница сочинского центра поддержки одаренных детей – пройдет практику в Отделении Орел Банка России.





В Научно-техническом университете «Сириус» в Сочи Полина проходила образовательный модуль «Инновации в платежах». Он был разработан совместно с Банком России и АО «Национальная система платежных карт» (НСПК). Преподавателями стали руководители Департамента платежных систем, Финтех Хаба Банка России и НСПК. Отбор слушателей проводился в два этапа. Сначала тест из 40 вопросов на знание кредитно-финансовой сферы, финансовых технологий, платежных систем и т.д. Потом собеседование – преподаватели оценивали не только знания кандидатов, но и их личностные качества: коммуникабельность, целеустремленность, умение работать в команде. По итогам отборочных туров всего 20 человек со всей страны были приглашены на учебу.

После возвращения Полины из Сочи управляющий Отделением Орел Роман Никольский встретился со студенткой и ее научным наставником Ириной Масловой. Полина рассказала, что всегда интересовалась экономикой. Родом она из Новодеревеньковского района – это 100 километров от Орла. С медалью окончила там школу, сейчас на «отлично» учится в университете, участвует в профессиональных конкурсах и олимпиадах. Студентка призналась, что хотела бы пройти практику в Банке России. «В «Сириусе» я защищала проект, призванный популяризовать национальную платежную систему и одновременно продвигать здоровый образ жизни. Мне интересно и дальше изучать современные платежные сервисы. Общение со специалистами Банка России, которые работают в этом направлении каждый день, было бы для меня бесценным опытом», – пояснила она.

Управляющий поддержал ее в желании развивать и дальше свои профессиональные навыки в этом направлении. Уже этим летом Полину Шарыпину ждут на практику в региональном отделении мегарегулятора, а на четвертом курсе – на преддипломную практику, сообщили в пресс-службе орловского отделения Банка России.



Фото ОГУ имени И.С. Тургенева





Орловское Информбюро



