У болховчанина украли ресивер и дорогой алкоголь

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7:59, 8 июня 2021 года
У болховчанина украли ресивер и дорогой алкогольЗлоумышленник проник в жилище, разбив оконное стекло. Полиция нашла подозреваемого.
Житель Болховского района сообщил в полиции о краже. Выехавшие на место происшествия полицейские обнаружили следы проникновения злоумышленника через разбитое окно. Из жилища пропали принадлежащие хозяину ресивер, а также несколько бутылок алкоголя, в том числе дорогостоящего.
Возбуждено уголовное дело. Полиция установила, что к совершению противоправного деяния может быть причастен болховчанин 1977 года рождения.
В настоящее время данному гражданину предъявлено обвинение. Фигурант задержан в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса РФ. Ведется следствие, сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области.
Орловское Информбюро