У болховчанина украли ресивер и дорогой алкоголь

Злоумышленник проник в жилище, разбив оконное стекло. Полиция нашла подозреваемого.

Житель Болховского района сообщил в полиции о краже. Выехавшие на место происшествия полицейские обнаружили следы проникновения злоумышленника через разбитое окно. Из жилища пропали принадлежащие хозяину ресивер, а также несколько бутылок алкоголя, в том числе дорогостоящего.

Возбуждено уголовное дело. Полиция установила, что к совершению противоправного деяния может быть причастен болховчанин 1977 года рождения.

В настоящее время данному гражданину предъявлено обвинение. Фигурант задержан в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса РФ. Ведется следствие, сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области.