Порядка 1,2 миллиарда рублей составят социальные выплаты отдельным категориями граждан Орловской области в 2021 году

Об этом сообщила руководитель регионального департамента соцзащиты Ирина Гаврилина.

По словам руководителя регионального департамента соцзащиты населения Орловской области Ирины Гаврилиной, социальные выплаты в общем объеме порядка 1,2 млрд рублей будут распределены между следующими категориями граждан: ветераны труда, ветераны труда Орловской области, труженики тыла и дети войны.

Звание «Ветеран труда Орловской области» присвоено 39 335 специалистам. 51 796 граждан – обладатели федерального звания «Ветеран труда».

В число мер поддержки указанных категорий граждан входят: ежемесячная денежная компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, а также ежемесячная денежная выплата, в размере 544 руб. 09 коп.

Помимо этого, Ирина Гаврилина отметила, что большое внимание уделяется мерам поддержки ветеранов войны, тружеников тыла и детей военной эпохи.

С сентября минувшего года в Орловской области введена дополнительная компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг для ветеранов Великой Отечественной войны. Начисление компенсации было произведено автоматически по данным с начала 2020 года.

В минувшем году получателями данной выплаты стали 228 человек, общая сумма компенсации составила 2,1 млн рублей. На текущий год на выплату компенсации предусмотрены денежные средства в объеме 2,3 млн рублей из регионального бюджета. Размер компенсации в среднем на одного ветерана составляет 750 рублей.

Также Ирина Гаврилина уточнила условия, при которых гражданам присваивается статус детей войны. К детям войны Орловской области отнесены граждане, родившиеся в период с 3 сентября 1927 года по 2 сентября 1945 года и не достигшие 18 летнего возраста в период войны.

Накануне губернатор Орловской области Андрей Клычков предложил разработать единый образец удостоверения для категории «дети войны». Сейчас их статус для получения льгот подтверждается только датой рождения.



В апреле минувшего года детям войны была присуждена ежегодная выплата ко Дню Победы в общем объеме 2,6 млн рублей.

Что касается тружеников тыла, то есть граждан, работавших в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, либо награжденным орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны, то для них предусмотрена поддержка в виде компенсации расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг в размере 50 процентов, а также ежемесячная денежная выплата.

Меры социальной поддержки ветеранам в Орловской области предоставляются своевременно и в полном объеме, сообщает информационный портал Орловской области.

Накануне губернатор Орловской области Андрей Клычков предложил разработать единый образец удостоверения для категории «дети войны». Сейчас их статус для получения льгот подтверждается только датой рождения.