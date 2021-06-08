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8:55, 8 июня 2021 года

Орловский коллекционер заплатил мошеннику 15 тысяч рублей

Оплаченные предметы он так и не получил. Полиция нашла подозреваемого в дистанционном мошенничестве.


В минувшем году орловец сообщил полиции, что лишился порядка 15 тысяч рублей. Мужчина рассказал полицейским, что нашел на сайте объявлений предложение о продаже коллекционных машинок. Он связался с продавцом, они договорились о сделке. Но после того как орловец перевел продавцу на счет деньги, тот перестал выходить на связь. Оплаченный товар гражданин так и не получил.
 
Было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».
 
В результате проведенных сотрудниками полиции оперативно-розыскных мероприятий был установлен 28-летний житель Тамбовкой области, разместивший объявление. Мужчина не стал отрицать своей причастности к произошедшему. Он не располагал коллекционными экземплярами, а разместил в объявлении фото товара, взятые из сети интернет.
 
Подозреваемому была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
 
В настоящее время фигуранту предъявлено обвинение, сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области.



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