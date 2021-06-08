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9:25, 8 июня 2021 года

Неизвестный напал на женщину в Новосильском районе

Нападавший избил и ограбил её.


Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Орловской области, в полицию обратилась женщина с заявлением о совершенном в отношении нее нападении. Женщина рассказала, что, когда она шла по дороге от одного населенного пункта к другому, к ней приблизился неизвестный гражданин и, ударив несколько раз, отобрал ее мобильный телефон стоимостью порядка восьми тысяч рублей.
 
По данному факту возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции выяснили, что к открытому хищению мобильного телефона может быть причастен местный житель 1986 года рождения.
 
В настоящее время ему предъявлено обвинение, избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Обвиняемый признался в причастности к противоправному деянию и возместил причиненный потерпевшей материальный ущерб.



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