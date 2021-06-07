«Ковид никуда не ушел». Андрей Клычков сравнил заболевших и выздоровевших

Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «За 14 дней 656 человек заболело, 679 - выздоровело. Эта цифра наглядно показывает тенденцию, о которой я постоянно говорю. Ковид никуда не ушел, и наша задача – сохранить динамику по снижению. Предстоящие мероприятие, которые мы решили проводить, как например «Троицкие хороводы» 20 июня, сопряжено с необходимостью обеспечить безопасность. Да, на улице носить маски всех заставить будет проблематично, но мы постарались разнести стенды и концертную программу по поляне».