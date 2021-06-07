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20:56, 7 июня 2021 года Андрей Клычков предложил бизнесу тестировать коллективы на местах Идея была высказана в рамках прямого эфира в социальных сетях.





Губернатор Орловской области считает необходимым проводить больше тестов на коронавирус в регионе. Андрей Клычков: «В структуре заболевших: госслужащие, врачи. Те, кто контактирует с людьми. Поэтому эту категорию будем отрабатывать в полном объеме. И стараться предоставлять условия для исследования тех, кто работает в коллективах. Если у представителей бизнеса есть желание и возможность организовать тестирования на своих предприятиях - один раз в неделю, два раза в неделю, оставляйте заявку, будем это делать». Отмечено также, что участники всех мероприятий, которые будут проходить в органах государственной власти или местного самоуправления должны будут иметь на руках ПЦР-тест.





Анастасия Дорохова



