Андрей Клычков предложил бизнесу тестировать коллективы на местах

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20:56, 7 июня 2021 года
Андрей Клычков предложил бизнесу тестировать коллективы на местахИдея была высказана в рамках прямого эфира в социальных сетях.
Губернатор Орловской области считает необходимым проводить больше тестов на коронавирус в регионе.
Андрей Клычков: «В структуре заболевших: госслужащие, врачи. Те, кто контактирует с людьми. Поэтому эту категорию будем отрабатывать в полном объеме. И стараться предоставлять условия для исследования тех, кто работает в коллективах. Если у представителей бизнеса есть желание и возможность организовать тестирования на своих предприятиях - один раз в неделю, два раза в неделю, оставляйте заявку, будем это делать».
Отмечено также, что участники всех мероприятий, которые будут проходить в органах государственной власти или местного самоуправления должны будут иметь на руках ПЦР-тест.
Анастасия Дорохова