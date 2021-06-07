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21:05, 7 июня 2021 года В Орловской области доступны три варианта прививок против коронавируса Более ста тысяч доз вакцин от коронавируса ждут использования.





Сегодня в рамках прямого эфира в социальных сетях Андрей Клычков рассказал, как идет вакцинация от коронавирусной инфекции в регионе. «Вакцинация проходит в 38 пунктах, 28 медорганизаций. 78 577 человек получили первую дозу «Спутника», 1 771 – «ЭпиВакКорона», 545 – «КовиВак». Слотов свободных достаточно – 13363. Записывайтесь, другого рецепта не существует. Просьба с пониманием относиться и вакцинироваться», - рассказал Андрей Клычков.





Анастасия Дорохова



